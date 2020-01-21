Jeff Baena’nın yönettiği karanlık gerilim filmi Horse Girl, Alison Brie’nin oyunculuk yetenekleri üzerine kurulmuş gibi… Community ve GLOW’daki başarısını gerilim gibi farklı bir türe taşıyabilecek yetenekte bir oyuncu olduğunu göstermesi durumunda, önü daha da açılacaktır.

Gördüklerinin gerçek mi, hayal mi olduğunu anlayamadığı bir dizi deneyim yaşayan Sarah, uzaylılar tarafından mı rahatsız edildiğini, yoksa gerçekten delirdiğini mi anlayamadığı ve çevresine anlatamadığı bir sürecin pençesinde bulur.

Filmde Alison Brie’ye, Debby Ryan, John Reynolds, Molly Shannon, John Ortiz, Paul Reiser ve Jay Duplass eşlik edecek…