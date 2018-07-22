Bu yılın başında Berlinale’de Grass ile karşımıza çıkan Hong Sang Soo, Locarno’da yarışma filmi Hotel by the River veya diğer ismiyle Gangbyun Hotel’le yer alacak. Birikte çeşitli kereler çalıştığı Kim Min-hee, Ki Joo-bong, Song Seon, Kwon Hae-hyo’nun başrollerini paylaştığı film bir aile buluşmasını aktaracak.

Nehir kenarındaki bir otelde yaşayan bir şair, geçerli bir nedeni olmamasına rağmen öleceğini düşünür ve birbiriyle küs iki çocuğunu yanına çağırır. Otelin konukları arasında aldatılmış ve evinden ayrılmış bir kadın da vardır.