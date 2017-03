Şu sıralar Colin Farrell ve Nicole Kidman’lı draması The Killing of a Sacred Deer‘in post prodüksiyonuyla meşgul olan yönetmen Yorgos Lanthimos sıradaki filminin oyuncu kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Lanthimos’un sıradaki filmi The Favourite‘ın başrollerini Rachel Weisz, Olivia Colman ve Emma Stone üstlenecekler. Kadroya Nicholas Hoult’ın da dahil olduğu açıklandı. Bu kostümlü dramada Colman Kraliçe Anne’i, Weisz Marlborough Düşesi Sarah’ı, Stone Sarah’nın kuzeni Abigail’i, Hoult ise Tory adlı partinin lideri Harley’i oynayacaklar. Film, Kraliçe Anne’in hükümranlığına odaklanacak. The Favourite‘ın çekimlerine bu yıl başlanacak, film 2018’de vizyona girecek.

Stone ilkbaharda Maniac adlı Netlifx dizisinde rol alacak. Weisz, Rachel McAdams’lı Disobedience‘ın çekimlerini tamamladı, Olivier Assayas’ın Idol’s Eye‘ına hazırlanıyor. Hoult ise bu yıl vizyona girecek The Current War‘un çekimlerini tamamladı. Lanthimos bu yıl Kirsten Dunst’lı mini dizi On Becoming a God in Central Florida‘nın pilot bölümünü de çekmeyi planlıyor.