Bilim insanı Hannele Korhonen’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne yağmur yağdırmaya çalışması How to Kill a Cloud isimli bir belgesele konu oldu.

Ülkesi Finlandiya’da başarılı bir meteorolog olan Korhonen, BAE’den çok yüklü bir teklif alınca çölün ortasında yağmur yağdırmak için çalışmalara başlamış. Belli bir süre geçtikten sonra yazar-yönetmen Tuija Halttunen ile iletişime geçip çalışmalarını belgesele aktarmak istemiş.

Korhonen’in, “Bir yere yağmur yağdırmanın, başka bir yeri susuz bırakmak anlamına geldiğini” bildiği için yaşadığı etik ikilem de belgeselde işlenmiş.

Nordic:Dox Award’da ilk gösterimini yapacak bu ilginç belgeselin ülkemiz festivallerine de yolunun düşmesi dileğiyle…