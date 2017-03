İngiliz aktör son yıllarda bilhayli yoğun bir zaman geçirdi, pek çok dizi ve filmde yer aldı. Bu durum yakın zamanda değişecek gibi görünmüyor. Şu sıralar hem Avengers filmlerinde, hem de bu yıl izleyeceğimiz The Current War‘da rol alan aktör projeleri arasına beş bölümlük Melrose mini dizisini, 90 dakikalık The Child in Time TV filmini de dahil etmişti. Bunlara How to Stop Time filmi de dahil edildi. Cumberbatch temmuzda İngiltere’de piyasaya sürülecek aynı adlı romanın haklarını satın aldı. Aktör yapımcılığı da üstlenecek. Film, 41 yaşında sıradan birisi görünen ama aslında yüzyıllardır yaşayan bir adama odaklanacak. Çekimlere ne zaman başlanacağı açıklanmadı. Filmin yönetmeni de henüz belirlenmedi.