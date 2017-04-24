Gişede kötü bir şekilde batan Blackhat filminden sonra sinemaya ara veren Michael Mann önümüzdeki dönemlerde hem bir diziyle, hem de bir filmle dönecek. Mann iki yıldır hazırlıklarına devam ettiği, Hugh Jackman ve Noomi Rapace’nin başrolde yer alacakları biyografik film Enzo Ferrari‘yle sinemalara dönecek. TV’ye ise Hue 1968 adlı uyarlama mini diziyle dönmeyi planlıyor. Önce hangi yapımı çekeceği ise şimdilik belli değil.

Hue 1968 mini dizisi yazar Mark Bowden’ın aynı adlı kitabından uyarlanacak. Kitabın haklarını Michael Mann ve Michael De Luca satın aldılar. İkili, dizinin yapımcılığını üstlenecekler. Mann 8-10 bölümden oluşacak bu mini dizinin birden fazla bölümünü çekecek. Bowden’ın 6 haziranda satış çıkacak kitabı, Vietnam Savaşı’na, Vietnamlıların sürpriz saldırılarına odaklanıyor.