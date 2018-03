En son The Greatest Showman müzikalinde karşımıza çıkan Hugh Jackman, La La Land‘in yapımcısı Fred Berger’ın Brian Kavanaugh-Jones’la birlikte yapımcılığını üstlendiği Bad Education filminin başrolünü üstlenebilir. Aktörle görüşmelere başlandı. Jackman teklifi kabul ederse Bad Education onun sıradaki filmi olacak. I Think We’re Alone Now‘ın senaristi Mike Makowsky‘nin kaleme aldığı filmi Throughbreds‘le dikkatleri çeken yeni yönetmen Cory Finley yönetecek. Filmin konusu açıklanmadı, ama sızdırılan bilgilere göre Makowsky lisedeki deneyimlerinden yola çıkarak kaleme almış senaryoyu. Alexander Payne’in lisede geçen filmi Election‘ın izinden gidecekmiş bu film. Jackman’ı bu yıl Jason Reitman’ın politik filmi The Front Runner‘da izleyebileceğiz.