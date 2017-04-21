Stephen King’in oğlu Joe Hill’in kaleme aldığı, Gabriel Rodriguez’in çizdiği Locke and Key çizgi-romanı ta 2008’den beri dizileştirilmeye çalışılıyor. 2011’de Fox dizinin pilotunu onaylamış, başrolleri Mark Pellegrino, Mirando Otto, Sarah Bolger, Nick Stahl’la teslim etmişti. Ama Fox pilotu beğenmediğinden olsa gerek diziyi rafa kaldırmıştı. Aradan geçen dokuz yılın ardından dizi tekrar hayat bulacak gibi görünüyor. Netflix’in rakiplerinden Hulu dizinin pilot bölümünü onayladığını açıkladı.

Dizinin showrunner’lığını Lost, Bates Motel, The Strain dizilerinin showrunner’ı Carlton Cuse üstleniyor. Kitabın yazarı Hill pilot bölümü kaleme alacak. Pilot bölümü çekecek isimse en son Doctor Strange‘i yöneten Scott Derickson. Yönetmenin sezonun onaylanması halinde sonraki bazı bölümleri de çekeceği açıklandı. Dizi babalarının ölümünden sonra ailenin bir malikaneye taşınması ve sonra burada onlarca anahtar bulmalarını konu alacak. Bu anahtarların zamanı geriye götürme, zihni görmeyi sağlama gibi pek çok işlevi vardır. Dizinin bu yıla yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.