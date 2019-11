Al Pacino‘nun ikinci başrolünde yer aldığı The Irishman dün ABD’de sınırlı kopyayla vizyona girdi. Amazon bunu fırsat bilip Pacino’lu Hunters dizisinin (eski adı The Hunt -yüksek ihtimalle Universal’ın aynı adlı filmi nedeniyle adı değiştirildi, Universal tepkiler nedeniyle bu filmi vizyona çıkaramamıştı-) ilk teaserını yayınlayarak diziye dair heyecanı katmerledi. En son Us filmini çeken Jordan Peele‘nin yapımcılığını üstlendiği Hunters paralel bir evrende geçip Nazilerin yeni bir katliam için hazırlık yaparlarken bir çetenin bunun önüne geçme ve Nazilerden intikam alma çabalarını konu alıyor. On bölümden oluşan dizide Pacino’yu çete lideri rolünde izleyeceğiz. Aktöre Logan Lerman, Lena Olin, Josh Radnor, Kate Mulvany, Dylan Baker eşlik ettiler. Amazon henüz yayın tarihini açıklamadı ama söylentilere göre dizi Şubat 2020’de başlayacak.