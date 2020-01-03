Amazon’un şubatta yayınlanacak nazi avı dizisi Hunters, konusu kadar olağanüstü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Al Pacino’nun başrolde yer aldığı dizi usta yıldızın yanısıra Logan Lerman, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Dylan Baker ve Lena Olin’in de yer aldığı bir yapım.

1977’de New York’ta başlayan dizi, ölüm kamplarından kurtulan bir adamın, ırkçılıktan nefret eden bir grubu bir araya getirerek, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’ye kaçan yüzlerce nazinin peşine düşmesini anlatıyor.

Dizinin fragmanından, bir kriminal dramadan çok, 70’lerin pulp filmlerini model aldığını görebiliyoruz.