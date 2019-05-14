I Am Easy to Find, Thumbsucker, Beginners, 20th Century Women’dan tanıdığımız Mike Mills’in 24 dakikalık kısa filmi… Mills, The National’ın 17 Mayıs’ta çıkacak yeni albümünde yer alan ve almayan şarkılarla Alicia Vikander’in mükemmel oyunculuğuyla 164 ayrı sahnede bir hayatı özetlemiş…

Daniel Voldheim’ın sinematografisi, Victoria Morris’in sade ve mükemmel prodüksiyon tasarımı ve Danielle Kays’in kostüm çalışmaları, filmin öyküsünü sıradanlıktan çıkarıp evrensel bir hale getirmiş. Mills, 5 dakikalık bir klip için oluşturdukları fikri grup ve Vikander sevdiği için uzatıp geliştirdiklerini, albümdeki iki şarkının da filmden esinlenip yazıldığını aktardı.