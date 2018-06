Japonya’nın başkenti, 35 milyon nüfuslu Tokyo, Hollywood oyuncularını ağırlıyor şu sıralar. Hollywood’un iki gerilim filmi I Am Not A Bird ve Earthquake Bird‘ün öyküleri Tokyo’da geçiyor. İsveçli yönetmen William Olsson‘un yönettiği I Am Not A Bird‘ün başrollerini Alexandra Daddario‘yla Carice van Houten üstlendiler. Çekimleri tamamlanan bu film, ikiz erkek kardeşinin delirmesini atlatamayan Margaret’ın (Daddario) evine ve kardeşine dair anıları unutmak için kendisini Tokyo gecelerine, uyuşturucuya, alkole ve sekse kaptırmasını, bu sırada eli kanlı Japon gangster Kazu’ya (Takehiro Hira) âşık olur. Çektiği kısa filmlerle ödül üstüne ödül alan Olsson’un bu yeni filmini Catherine Hanrahan‘ın aynı adlı romanından uyarladı. Film bu yıl vizyona girebilir.

Bu filmin çekimleri tamamlandıktan kısa süre sonra Wash Westmoreland, Earthquake Bird‘ün çekimlerine başladı Tokyo’da. Netflix için çekilen bu filmse Tokyo’da geçen bir cinayet soruşturmasına odaklanacak. Film Tokyo’da çalışan iki genç kadının Japon bir fotoğrafçıya (Naoki Kobayashi) âşık olmalarını, bu iki kadından birisinin kaybolmasını, arkadaşının onu öldürmekle suçlanmasını anlatacak. Westmoreland’in Susanna Jones‘un romanından uyarladığı bu filmde Alicia Vikander, Riley Keough ve Jack Huston başrolleri üstleniyorlar. Ridley Scott’ın yapımcılığını üstlendiği film 2019’da Netflix’te yayınlanacak.