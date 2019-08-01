Patrick Swayze, 10 yıl önce aramızdan kansere karşı verdiği uzun bir savaşın ardından 57 yaşında ayrıldı. I Am Patrick Swayze, hemen herkesin sinema öyküsünde dokunaklı izler bırakan Swayze’yi, rol arkadaşları ve yakınlarının anlattığı bir belgesel.

Ghost, Dirty Dancing, Red Dawn, Point Break gibi klasiklerde rol alması bir yana, oynadığı en küçük filmde bile her zaman işini ciddiyetle yapan ve unutulmaz performanslar sergileyen aktör çok erken bir vedayla aramızdan ayrılmıştı.

Sam Elliott, Demi Moore, Rob Lowe, C. Thomas Howell, Kelly Lynch ve yönetmen Roland Joffe’nin anılarını ve duygularını anlattığı belgesel, 18 Ağustos’ta yayında olacak.