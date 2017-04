Jo Nesbo uyarlamaları hızla devam ediyor. Nesbo’nun The Snowman adlı romanından uyarlanan aynı adlı filmin post prodüksiyonu devam ederken dün Tobey Maguire’ın yazarın Blood on Snow adlı romanını perdeye taşıyacağı açıklanmıştı. Denis Villeneuve-Jake Gyllenhaal ikilisi de yazarın The Son adlı romanını uyarlayacaklar. Bu filmlere I Am Victor da dahil edildi. Bond filmlerinin senaristleri Neal Purvis’le Robert Wade filmin senaryosunu kaleme alacaklar. Yönetmenliği ise Baltasar Kormakur üstlenecek.

Yüksek ihtimalle bu film, Kormakur’un sıradaki filmi olmayacak. Zira Kormakur bu yaz Shailene Woodley’li Adrift adlı filmin çekimlerine başlamayı planlıyor. Bond’un senaristleri de şu sıralar Bond 25 filmiyle meşguller.