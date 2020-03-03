Yılın en merakla beklenen dizilerinden I Know This Much Is True, kamera önündeki ve arkasındaki olağanüstü kadroyla dikkat çekiyor.

Mark Ruffalo’nun ikiz kardeşleri yani iki önemli başrolü de canlandırdığı dizi Wally Lamb’in aynı isimli çok satan romanından uyarlandı. Son yıllarda filmlerini yakından takip ettiğimiz Derek Cianfrance, Gina Prince-Bythewood’un uyarlama senaryosunu yönetti…

Dizinin Melissa Leo, Imogen Poots, Rosie O’Donnell, Kathryn Hahn ve Juliette Lewis’ten oluşan çok iyi bir yardımcı kadın oyuncu kadrosu bulunuyor.

Dizi paranoyak-şizofrenik kardeşi Thomas’ın sorunlarıyla uğraşan Dominick Birdsey’in karanlık yaşamına odaklanıyor. Dizi 27 Nisan’da başlayacak.