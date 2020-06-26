Ian McKellen, William Shakespeare klasiği Hamlet için gelecek pazartesi günü çalışmalara başlıyor. Covid-19 önlemlerini de alarak ilk provalara başlayacak olan McKellen, Royal Windsor sahnesinde danimarka prensini bir kez daha canlandıracak.

McKellen, gençkende canlandırdığı Hamlet’i en son 50 yıl önce, 31 yaşındayken oynamış. Yeni uyarlamanın yapımcılığını ünlü impresario Bill Kenwright üstlenecek ve Sean Mathias yönetmen koltuğunda oturacak.

Usta oyuncunun bir sonraki oyununun da Çehov Klasiği Vişne Bahçesi olması bekleniyor.