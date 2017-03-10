Kentsel dönüşüm sadece Türkiye’nin sorunu değil. Ülkemizin yöneticileri her ne kadar bunu dünyadaki örneklerinden çok daha saldırgan bir şekilde yapsalar da zaman zaman hiç umulmadık yerlerde benzer öykülere rastlanabiliyor.

Bu sefer tarihin ve kültürün ranta kurban edilmek istendiği yer Londra’daki Odeon Kensington… 1926 açılışlı art-deco sinema salonu Alfred Hitchcock’un ilk dönem filmlerinin ilk gösterildiği yer. Usta yönetmenin sık sık film izlemek için geldiği, arkadaşlarını getirdiği salon.



İngiltere’nin gayrimenkul devlerinden biri sinema ve çevresindeki bölgeleri satın aldı ve apartman, ofis, dükkanlardan oluşan bir kompleks için yıkımlara başladı. Ülkemizde Emek Sineması’nı yıkan kültür düşmanlarının söylediği alçak yalan gibi “Komplekste sinema da yer alacak” palavrası da sıkıldı.

Friends of The Kensington isimli bir grup gönüllü, herkesi alarma geçirdi ve Hitchcock’un ailesi başta olmak üzere Ian McKellen, Kristin Scott-Thomas, Charles Dance, Jeremy Irons ve Richard Eyre gibi isimler Kültür Bakanlığı’na yıkımı hemen durdurması için nota verdi.

Hitchcock ailesi yıkım durdurulduğu takdirde restorasyon için gereken ücreti sağlayacakları sözünü verdiler.