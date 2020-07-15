George Floyd’un ölümüyle tüm dünyaya yayılan Black Lives Matter protestoları eski film ve dizilerin yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştu. Idris Elba, eski yapımların, bugünün hassasiyetleriyle sansürlenmesine veya yayından kaldırılmasına karşı olduğunu açıkladı:

“Düşünme ve konuşma özgürlüğüne inanıyorum. Platformların ve dağıtımcıların dizileri, filmleri sansürlemesine karşıyım. Belki başlarına bir uyarı konulabilir ama tamamen yok etmeleri doğru değil.”

“Gerçekle dalga geçebilmek için, gerçeği bilmek gerekir. Dizilerdeki, filmlerdeki ırkçı bölümleri sansürlemek, yayından çekmek doğru değil… Bana göre izleyenler o zamanlar neden böyle şeylerin çekildiğini bilmeli”

“Yönetenler bu aralar sağır gibi davranıyorlar. Onlar için “Halk için iyi veya kabul edilebilir” içerikler var sadece… Ama ilerleme için ilk önce konuşma özgürlüğünü kabul etmeliyiz. İnsanlar ne ile mücadele ettiklerini bilmeliler”

“Sansüre inanmıyorum. İnsanlar ne söylemek istiyorlarsa söylememiler. Sonuçta hepimiz hikaye anlatıcılarız”