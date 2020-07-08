BBC’de yayınlandığı 5 sezonun ardından önemli bir hayran kitlesi oluşturan Luther, bir filmle tamamlanmayı bekliyor. Idris Elba yaptığı açıklamalarla izleyenleri heyecanlandırdı:

“Çok açık bir şekilde Luther’in bir filmle geri gelmesini istediğimi söyledim. Henüz resmi planlar olduğunu açıklayamam ama filmin yakın olduğunu da söyleyebilirim.”

Luther’in yazarı Neil Cross’un yeni bir film senaryosu üzerinde fikir yürüttüğü 2018’den beri Elba tarafından dile getiriliyordu. BBC’nin yeniden bir araya gelme açıklamasını pandemi koşulları hafifledikten sonra yapması bekleniyor.