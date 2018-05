Geçtiğimiz ay Idris Elba‘nın Netflix’e Turn Up Charlie adlı bir dizi hazırlayacağı duyurulmuştu. Yardie adlı filmiyle ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturan Elba bu dizinin hem başrolünü, hem de yaratıcılığını üstlenecek. Çekimlerine bu ay başlanacak bu diziden sonra da Elba-Netflix işbirliği devam edecek. Bugünkü haberlere göre Elba, Victor Hugo’nun klasik eseri Notre Dame’ın Kamburu‘nu (Hunchback of Notre Dame) filmleştirecek. Elba filmin hem başrolünü, hem yapımcılığını, hem de yönetmenliğini üstlenecek. Gençliğinden beri DJ’lik yapan Elba bu filminin müziklerini de hazırlayacak. Roman 19. yüzyılda geçip kamburlu Quasimodo’nun çingene Esmeralda’ya âşık olmasını konu alıyor. Senaryoyu The Current War‘un senaristi Michael Mitnik‘in kaleme alacağını belirteyim.

Elba’yı aralık-ocak aylarında Luther dizisinin 5. sezonunda izleyebileceğiz. Yardımcı rolde yer aldığı Yardie filmi de yıl içinde vizyona girecek. Hugo’nun romanı yıllar önce Zhang Yimou‘nun yönetmenliğinde, Josh Brolin‘in başrolünde sinemaya uyarlanacağı açıklanmış ama sonra bu projeden bir daha yeni bir haber çıkmamıştı.