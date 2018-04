İngiliz aktör Idris Elba‘nın yaratıcılığını üstlendiği, çocukluğundan yola çıkarak hazırlayıp başrolünde de yer aldığı, her bölümü 20 dakikadan oluşan mini dizisi In the Long Run bu aralar Sky kanalında yayınlanıyor. Aktörün sıradaki yapımıysa Luther‘ın 5. sezonu olacak. Çekimleri tamamlanan bu diziden sonraysa Elba başka bir diziyle, Turn Up Charlie‘yle dönecek. Aktör bu dizinin de yaratıcılığını ve başrolünü üstlenecek. Netflix komedi türündeki bu dizinin ilk sezonunu onayladı. İlk sezon 8 bölümden oluşacak. Gerçek hayatta oyunculuğun yanı sıra DJ’lik de yapan Elba bu dizide Charlie adlı DJ’i oynayacak. Dizinin konusu şöyle: Bekâr birisi olan Charlie iş konusunda bir türlü başarılı olamayınca en sonunda arkadaşları ona son bir şans verirler: En yakın arkadaşının sorunlu kızının bakıcısı olmak. Senaryoyu Laura Neal, Femi Oyeniran ve Victoria Asare-Archer kaleme alacaklar. Çekimlere mayısta başlanacak.

Gelelim diğer dizilere. Netflix sevilen dizisi La Casa de Papel‘in 3. sezonunu onayladı. Yeni soygunları konu alacak 3. sezon bu yıl çekilecek, 2019’da yayınlanacak. Öte yandan kasımda yayınlanıp olumlu eleştiriler alan zamanda yolculuk konulu Alman dizisi Dark‘ın da 2. sezonunu onayladı. Bu dizinin çekimlerine 25 temmuzda Berlin’de başlanacak. 2. sezon 8 bölümden oluşacak. Netflix, Dogs of Berlin adlı Alman dizisinden ilk kareyi de yayınladı. Dizi polisiye türünde olup uluslararası bir maçtan bir gün önce Türk-Alman futbolcunun öldürülmesinden sonra iki zıt polisin cinayeti çözmeye çalışmaları anlatılacak.

Downtown Abbey‘nin senaristi Julian Fellowes’ın Netflix’e altı bölümden oluşacak futbol dizisi The English Game‘i hazırlayacağı da duyuruldu. Netflix’in bugün duyurduğu diğer dizilerse şunlar: Fransız yapımı doğaüstü drama Mortal, Alman yapımı The Wave (aynı adlı 2008 filminin dizi versiyonu), İtalyan yapımı Luna Nera (17. yy’da geçip büyücülükle suçlanan kadınlara odaklanacak). İtalyan yapımı Rimetti a Noi I nostri Debiti filmiyse 4 mayısta yayınlanacak.