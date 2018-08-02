Moonlight’ın yönetmeni Barry Jenkins, yeni filminin ilk fragmanını, eserin uyarlandığı romanın yazarı James Baldwin’in doğumgününde yayınladı. If Beale Street Could Talk, yılın en merakla beklenen yapımlarından biriyken, fragman beklentilerin boşa çıkmayacağını müjdeliyor gibi…

Temel olarak bir kadının, suçsuz yere hapse atılan eşini kurtarma çabalarını anlatan roman uyarlamasında Kiki Layne, Stephan James, Teyonah Parris, Regina King ve Colman Domingo başrolleri oynayacaklar. Toronto Film Festivali’nde ilk gösterimini yapacak film, 30 Kasım’da da genel gösterime çıkacak ve büyük bir ihtimalle oscar için yarışacak.

James Baldwin’in sesini de duyduğumuz fragmanda Tish ve Fonny’yi tanıyor, hikayelerini izlemeye başlıyoruz. Filmde genç çiftin, başlarına gelen felaketleri, duygu dalgalanmalarını ve ailelerin yaşadığı baskıları göreceğiz.