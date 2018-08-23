Kristen Stewart, Twilight serisinden bu yana ciddi bir yol kat etti. Önemli yönetmenlerin filmlerinde roller alırken, ilk yönetmenlik denemesi için de kamera arkasına geçti. Jeremiah Terminator LeRoy isimli filmiyle Toronto’da yönetmen olarak ilk sınavını verecek olan oyuncu yoğun günleri arasında Interpol’ün ve klip yönetmeni Hala Matar’ın ricasını kırmamış ve If You Really Love Nothing’in klibinde oynamış.

Klipte Stewart ile birlikte American Horror Story/American Crime Story’den tanıdığımız Finn Wittrock da rol alıyor. İki oyuncu klip boyunca bol bol eğleniyorlar.