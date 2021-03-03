Usta italyan yönetmen Gabriele Salvatores, Il Ritorno Di Casanova isimli filminde Casanova’sını buldu. Çapkınlığıyla ün yapan karakterin yaşlılığını anlatacak filmde Toni Servillo başrol oynayacak.

Avusturyalı yazar Arthur Schnitzler‘in Casanova’s Homecoming isimli romanından uyarlanacak film Venedik’i arka plan alarak günümüz akımlarını da işin içine katacak. Senaryo yazarları arasında La Grande Bellezza’dan tanıdığımız Umberto Contarello da var.

Film hem günümüzde, hem de Casanova’nın döneminde geçecek. Servillo, Salvatores’in günümüzdeki bölümleri siyah-beyaz çekebileceğini belirtti.

Arthur Schnitzler‘in Dream Story isimli romanı daha önce Stanley Kubrick’in Eyes Wide Shut’ına temel oluşturmuştu. Salvatores’in kendi uyarlamasında Kubrick ile benzer senaryo akışını uygulayacağı açıklandı.

Çekimlere eylül ayında Venedik’te başlanacak.