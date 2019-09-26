Sinema yıldızlarının yaşam öykülerinde “Hollywood’a ilk geldiğimde garsonluk yapıyordum” anıları çok yer alır. Marilyn Monroe, göründüğü ilk filmde de garsonluk yapıyordu.

Aslında 1947’de Betty Grable filmi The Shocking Miss Pilgrim’de çok küçük bir rolde yer almıştı ancak film gösterime girdiğinde hayal kırıklığı yaşadı. Sahnesi filmden çıkarılmıştı. Aynı sene içinde Dangerous Years’ta bir garsonu oynadı ve bu kez sahne filmden atılmayınca dikkatleri üzerine çekmeye başladı.