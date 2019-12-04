XXY, The Fish Child, Cromo ve Wakolda gibi önemli filmlerin yönetmeni Lucia Puenzo yeni filmi Impactados’un hazırlıklarını sürdürüyor. Başroller için Pablo Larrain’in Ema’sında başrolü oynayan Mariana di Girolamo ve Marcelo Alonso’ya teklif götüren Puenzo olumlu yanıt aldı.

Arjantin’de geçen bir film için iki şilili oyuncuya teklif götürmenin kendisi için bir sorun olmadığını belirten Puenzo, yine insan doğasının farklı yönlerini inceleyeceğini söyledi…

“Daha önceki filmlerimde olduğu gibi bilimin ve tıbbın etik sınırları, normallik ve anormallik, her bedenin kendine has yapısı, cinsellik, cinsiyetlerin akışkanlığı üzerine bir film yapmayı hedefliyorum. Film yıldırım çarpan insanların fiziksel ve psikolojik değişimleri üzerinden farklı öyküler anlatacak.