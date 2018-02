Berlinale’de yarışma bölümünde yer alan In the Aisles, hem eleştirmenlerden yüksek not aldı, hem de birçok ülke için dağıtım anlaşmalarını art arda imzaladı. Yönetmen Thomas Stuber, Franz Rogowski ve Toni Erdmann’dan tanıdığımız Sandra Hüller’e başrolleri verirken senaryosunu Clemens Meyer’in bir kısa hikayesinden esinlenerek oluşturmuş.

Film Leipzig’de bir süpermarkette yaşayanlara, ilişkilerine, mutluluklarına ve üzüntülerine kamerasını çeviriyor. Ve onların yaşadığı komik olayların üzerinden dünyaya bir eleştirel bakış açısı sunuyor.