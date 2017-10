Her daim yoğun olan, sürekli dizi ve filmlerde rol alan İngiliz aktör Idris Elba’nın yeni projesi açıklandı. Elba hayatını dizileştirmeye hazırlanıyor. In the Long Run adını verdiği dizinin yaratıcılığını ve başrolünü üstlenecek, Bill Bailey de dizide rol alacak. Dizinin yapımını ise Sky Original Production üstlenecek. Dizi, Sky 1 kanalı ve NOW TV adlı platformda yayınlanacak. Aile ve iletişimi konu alan, komedi türündeki In the Long Run 1985’te Londra’da geçecek. Dizinin konusu şöyle: Walter (Elba) ile Evelyn Easmon rutin bir hayata sahiptirler. Sierra Leone’den Londra’ya geleli 13 yıl olmuştur. Walter komşusu Bagpipes’la (Bailey) birlikte fabrikada çalışırken eşi Evelyn kapı kapı dolaşıp makyaj malzemeleri satarak para kazanmaya çalışır. Çocukları Akuna’ysa en iyi arkadaşı Scott’la birlikte futbol oynayarak zamanını geçirmektedir. Walter’ın kardeşi Valentine, Londra’ya geldiğinde her şey değişir. Valentine, Walter’ın yaşamına kahkaha ve kaos getirir. Akuna’yı ise müzikle tanıştırır. Elba’nın babasının Sierra Leone’li olduğunu, aktörün gerçek adının Idrissa Akuna olduğunu belirteyim.

Elba’yı bu ay The Mountain Between Us, kasımda Molly’s Game‘de ve Thor: Ragnarok‘ta izleyeceğiz. Aktör 2018’in başlarında Luther‘ın yeni sezonunda rol alacak. Gene 2018’de The Dark Tower dizisinde rol almayı planlıyor. Yönettiği ilk film Yardie de 2018’de vizyona girecek. In the Long Run‘ın çekim tarihiyse açıklanmadı.