In the Tall Grass: Stephen King Uyarlaması Netflix’te

Yüksek otlardan çıkan korku...
yazar: 17 Eylül 2019

Stephen King’in Joe Hill ile birlikte yazdığı 2012 tarihli kitap In the Tall Grass bir Netflix filmi olarak beğenimize sunulacak…
Cube’dan ve daha birçok etkili korkusundan tanıdığımız Vincenzo Natali, Patrick Wilson, Laysla De Oliveria ve Harrison Gilbertson’ı bir araya getirdiği kadroyla karşımıza çıkacak.

Romanın ve filmin öyküsü fragmanda da göreceğiniz gibi oldukça basit… Bir çocuk sesi duyarak yüksek otlarla kaplı bir tarlaya giren kahramanlarımız çıkamazlar… Film 4 ekim’de Netflix’te yayınlanacak.

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bakınıztv

yazar: bakınız - Eyl 16, 2019

yazar: bakınız - Eyl 17, 2019

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