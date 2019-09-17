Stephen King’in Joe Hill ile birlikte yazdığı 2012 tarihli kitap In the Tall Grass bir Netflix filmi olarak beğenimize sunulacak…

Cube’dan ve daha birçok etkili korkusundan tanıdığımız Vincenzo Natali, Patrick Wilson, Laysla De Oliveria ve Harrison Gilbertson’ı bir araya getirdiği kadroyla karşımıza çıkacak.

Romanın ve filmin öyküsü fragmanda da göreceğiniz gibi oldukça basit… Bir çocuk sesi duyarak yüksek otlarla kaplı bir tarlaya giren kahramanlarımız çıkamazlar… Film 4 ekim’de Netflix’te yayınlanacak.