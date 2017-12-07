Alejandro Gonzalez Inarritu, arkadaşı Guillermo del Toro’nun The Shape of Water’ına övgüler yağdırdı:

“Yıllar önce Guillermo kafasında dönüp duran bir fikri bana anlattı. Gözleri parlıyordu. Dilsiz bir kadınla, bir balık adamın aşkı… Bu fikir sadece onun aklına gelebilirdi ve sadece o bu fikirden bir film çıkarabilirdi. O dönemdeki heyecanını gördüğümde en iyi filmi olacağını biliyordum.

Bana arada sırada bir balık adam gibi hissettiğini, kendi sularında olmadığı zaman herşeye yabancı bir canavar haline geldiğini anlatıyordu. Filmin içine kendisinden çok şey koyduğunu biliyorum.

Shape of Water, aşka yazılmış bir aşk mektubu… Ve sinemaya olan aşkın büyük bir ilanı… Guillermo, canavar hikayelerinin şeklini değiştirdi. Hiçbir canavar aşk için şekil değiştirmek zorunda değil. Haruki Murakami eserleri gibi, Shape of Water gerçekliğimizde var olan bir mucize…”