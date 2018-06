Steven Spielberg‘in yöneteceği, Harrison Ford‘un son kez ikonik karakteri oynayacağı Indiana Jones 5‘in vizyon tarihi bir kez daha ertelendi. Normalde Spielberg çekimlere Nisan 2019’da başlayacaktı. Ama David Koepp‘in kaleme aldığı senaryo beğenilmeyince Variety’nin haberine göre çekimler ertelendi. Variety çekimlere belki de bir yıldan önce (yani 2020’den evvel) başlanamayabileceğini belirtmiş. Çekimlerin ertelenmesi vizyon tarihini de etkiledi. Film, Temmuz 2020’ye, hatta 2020’ye yetişmeyecek. Haberlere göre yeni senaryoyu Solo: A Star Wars Story’nin senaristlerinden Jonathan Kasdan kaleme alacak.

Peki Spielberg ne çekecek? Deadline’ın haberine göre Spielberg, West Side Story yeniden çevriminin hazırlıklarına devam ediyor. Normalde bu film, Indy 5‘ten sonra çekilecekti. Usta yönetmen 2019’da bu filmi çekebilir. Öte yandan birkaç yıl önce açıklanan, sonra The Post nedeniyle rafa kaldırılan The Kidnapping of Edgardo Mortara‘yı da çekmeyi düşünüyormuş Spielberg. Başrol halen Mark Rylance‘ın. Spielberg’in bu iki filmden önce hangisini çekeceği belli değil.