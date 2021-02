Naomi Watts, polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska’nın yeni filmi Infinite Storm’da başrolü oynayacak.

Film, kendini aramak ve anlamak için bir yolculuğa çıkan bir kadının zor duruma düşmesini anlatacak.

Infinite Storm, Josh Rollins’in senaryosundan uyarlanacak. Rollins, senaryoyu Ty Gagne’nin “High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue” isimli makalesinden uyarladı. Makale, Pam Bales isimli bir hemşirenin doğa içinde yolculuk ederken kendisini büyük bir fırtınanın içinde bulunmasını anlatıyordu. Filmin yapımcı koltuklarında Nic Marshall, Josh Rollins, Malgorzata Szumowska, Jason De Beer, Andrew Karpen ve Kent Sanderson var.

Szumowska’nın son filmi Never Gonna Snow Again bu yıl oscar’da Polonya’yı temsil ediyor. Infinite Storm’da Szumowska, daha önce sık sık çalıştığı sinematograf Michal Englert’a görev verecek.