Birleşik Krallık Kültür Bakanı Oliver Dowden, Netflix’te yayınlanan The Crown için bir talepte bulunacaklarını açıkladı. Dizinin Fiction (Kurgu) uyarısıyla yayınlanması gerektiğini belirten Dowden, bu konuda resmi talepte bulunacaklarını söyledi.

Daily Mail’e konuşan Dowden, diziyi övdü ancak kendileri açısından önemli bir sorun bulunduğunu söyledi:

“Bir kurgu olarak bakarsak çok güzel ele alınmış bir yapım, tıpkı diğer iyi diziler gibi. Ama Netflix, dizinin açılışında çok net bir şekilde dizinin kurgu olduğunu belirtmeli”

“Özellikle genç nesil, o dönem olayları çok iyi bilmediği için hangi bölümünün kurgu, hangisinin gerçek olduğunu karıştırabilir. Önümüzdeki günlerde Netflix’e resmi bir talepte bulunacağız.”

Prenses Diana’nın ağabeyi Charles Spencer da girişte bir uyarının gerekli olduğunu savunanlardan:

“Bunun bir drama olduğunu herkes anlamalı. Dizinin hak ettiği de bana göre bu… Belgesel olarak izlenmemeli.”

Netflix, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.