Ingmar Bergman, dünyaya olağanüstü filmler armağan etmesinin yanısıra, diğer filmler ve yönetmenler hakkında da unutulmayacak değerlendirmeler bırakan bir sinemacıdır. Usta yönetmenin Andrei Rublev hakkındaki deneyimi ve anlattıklarını paylaşmak istedik.

“Andrei Tarkovsky bana hayatımın ve sinema yaşamımın en unutulmaz deneyimlerinden birini armağan etti. 1971’de Kjell Grede ile birlikte İsveç Film Enstitüsü’nde arşiv taraması yapıyorduk. Gece yarısına kadar çalıştık, izleme odalarından birinde projeksiyoncunun yanına çıkıp, biraz konuşalım dedik. Odada üst üste konulmuş film makaraları vardı. Elimi birine atıp “Bu hangi film?” diye sordum. “S…min bir rus filmi” diye yanıtladı. Kiril alfabesinden “Tarkovsky” yazısını anlamayı başarınca biraz rüşvetle çalışanları da ikna ettik ve izlemeye başladık”

“Film Andrei Rublev’di. Gece yarısı izlemeye başladık. Sabaha karşı filmi bitirdiğimizde, yorgun gözlerle, etkilenmiş, sarsılmış bir şekilde perdeye bakıyorduk. Hayatımda beni bu kadar etkileyen bir film olduğunu hatırlamıyorum. Esas ilgi çekici olan ise filmde altyazı yoktu! Konuşulanlardan tek bir kelime anlamadan izledik ve yine de her dakikasından etkilendik. Gelecek yıllarda Tarkovsky beni bir kez daha böyle etkiledi. Zerkalo’yu (Ayna) izlediğimde de benzer duyguları yaşadım. Ama bu sefer altyazıları izlemeyi unutmadım”