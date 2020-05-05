Filmlerde korkutucu suçlu karakterleri oynayan Danny Trejo’nun hayatının ilk bölümü, tam da oynadığı karakterler gibi geçti. Zor bir kentte, suça batmış bir bölgede büyüyen, uyuşturucu, silahlı soygun ve çete suçlarından hapis yatan Trejo ölüme çok yaklaşınca “Hayatımı değiştirmeliyim” kararını aldı. Ve bir anda kendini Hollywood filmlerinde buldu. Bu alışılmamış Cinderella öyküsünü Inmate #1 ismini taşıyan bir belgesel izleyenlere aktaracak.

Ödüllü belgesel yönetmeni Brett Harvey, Trejo’nun 46 yaşına kadar yaşadığı suç dolu zor günleri ve sonrasındaki inanılmaz dönüşümünü filme aldı. Nereden yetiştiğini unutmadan, suç dünyasından kurtulmak isteyenlere mentorluk yapan, hiç durmadan yardım faaliyetlerinde bulunan Trejo’nun yeni hayatını nasıl sürdürdüğünü izleme şansı da bulacağız.