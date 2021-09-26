Inside Job: Komplo Teorilerinin Kaynağı

Netflix’in yeni yetişkin animasyonu Inside Job, komplo teorilerinin arkasındaki gücü açığa çıkarıyor.

Shion Takeuchi’nin yarattığı dizinin ilk sezonu 20 bölümüyle birlikte 22 Ekim’de yayında olacak.

Lizzy Caplan, Christian Slater, Bobby Lee, Brett Gelman, John DiMaggio, Clark Duke ve Tisha Campbell’ın sesleriyle katkı sunduğu dizi, internette rastladığımız komplo teorilerinin gerçek olduğu bir dünyada geçiyor. Bu teorilerin gerçek olmasını ise ABD’nin gizli servislerinden birindeki bir departman sağlıyor. Inside Job, bu departmandaki komik olayları anlatıyor.