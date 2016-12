Intrigo: Daniel Alfredson’dan Yeni Bir Üçleme

Millenium Üçlemesi olarak bilinen The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire, The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest’in ikinci ve üçüncü filmlerini yöneten ve uluslararası başarı elde eden Daniel Alfredson yeni bir üçlemenin başına getirildi.

Hakan Nesser’in büyük başarı yakalayan Intrigo roman serisini sinemaya uyarlayacak olan Alfredson, Ditta Bongenhelm’le senaryo yazımına başladı.

Serinin gelecek yıl Avrupa ülkelerinde başlaması ve üç filmin birlikte çekilmesi planlanıyor. Death of an Author, Dear Agnes ve Samaria adını taşıyan üç roman ismi olmayan bir kuzey avrupa ülkesinde geçiyordu.