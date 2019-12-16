Rusya, bir kez daha uzaylıların istilasına hazırlanıyor. 2017 tarihli Attraction’ın devam filmi Invasion, 1 Ocak’ta gösterime girecek…

İlk filmde galaksiler arası bir savaş alanı halini alan Moskova’da, ikinci filmle beraber bir genç kızın süper güçler kazanmasıyla işler değişecek. Filmde Irina Starshenbaum, Rinal Mukhametov, Alexander Petrov ve Yuriy Borisov’u başrollerde izleyeceğiz. Senaryo Andrew Zolotarev ve Oleg Malovichko’nun

Bondarchuk, şirketi Art Pictures’un filmlerini ve gelecek projelerini Cannes’da bir tanıtımla aktarmış ve gövde gösterisi yapmıştı.