Clint Eastwood, Bradley Cooper’lı filmi American Sniper‘da Irak İşgali sırasında 200’den fazla kişiyi öldüren psikolojisi bozulmuş Chris Kyle’ın askerliğine ve eşiyle ilişkisine odaklanmış, film gişede beklenenlerin de üstüne çıkıp Eastwood’un en çok hasılat elde eden filmlerinden olmuştu. Mısırlı yönetmen Amr Salama işte bu filmin karşıtı olan bir film –Iraqi Sniper– hazırlıyor.

Filistinli yönetmen Hany Abu-Assad’la eşi Amira Diab’ın ve Mısırlı yapımcı Muhammed Hefzi’nin yapımcılığını üstleneceği Iraqi Sniper filmi büyük bir bütçeyle çekilecek. Savaş karşıtı bir film olan Iraqi Sniper, American Sniper‘da düşman olarak konumlanan keskin nişancı Mustafa’ya (foto) odaklanacak. Mustafa filmin kahramanı olacak. Salama, “American Sniper‘dan nefret ettim. Filmimin ilhamını American Sniper‘dan aldım. Filmden o kadar nefret ettim ki bu öykünün farklı bir versiyonunu anlatmak istedim. Ama ben savaş karşıtı bir film yapmaya çalışacağım,” diyor. American Sniper‘da Mustafa’yı oynayan Mısırlı aktör Sammy Sheik bu filmde rolünü tekrarlayacak. Film henüz senaryo aşamasında olduğu için çekim tarihi belli değil.