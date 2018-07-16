En son The Bookshop filmiyle Goya Ödülleri’nden film, yönetmen, film ve senarist ödüllerini kazanan İspanyol sinemacı Isabel Coixet yeni filmi Elisa y Marcela‘nın çekimlerini tamamladı. 50’lerde geçen, dul bir kadının hayata tutunma çabalarını konu alan The Bookshop‘tan sonra Coixet bu kez daha da geçmişe, 1901 yılına gidiyor. LGBT filmi olan Elisa y Marcela İspanya’daki ilk lezbiyen evliliği konu alıyor. Elisa Loriga’yla Marcela Ibeas 8 Haziran 1901’de evlenebilmişlerdi. O zamanlarda eşcinsel evlilik yasak olsa da Elisa kendisine erkek kimliği çıkartarak bu yasağa rağmen Marcela’yla evlenebilmişti. Coixet filmini Narciso de Gabriel‘in Elisa y Marcela: mas alla de los hombres adlı kitabından uyarladı. Başrolleri Natalia de Molina (Elisa), Greta Fernandez (Marcela) ve Ramon de Espana üstlendiler. Netflix bu filmi 2019’da yayınlayacak.