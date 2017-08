Bol ödüllü Mad Men dizisiyle tarihe giren Matthew Weiner şu sıralar The Romanoffs adlı yeni bir dizi hazırlıyor. Weiner, Amazon’da yayınlanacak bu dizisinin oyuncu kadrosuna Fransız aktris Isabelle Huppert’ı da dahil etti. Dizide Jack Huston, Amanda Peet, Marthe Keller, Mad Men‘den Christina Hendricks ve John Slattery de rol alacaklar. Antoloji* türündeki dizide Mad Men‘le ünlenen Jon Hamm de rol alabilir. Hamm’in dizide oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Her bölümde farklı oyuncular ve öykü anlatılacak. Yani Huppert dahil tüm oyuncular sadece birer bölümde rol alacaklar. Weiner dizinin dört bölümünü de çekecek. Dizi Amerika dışında pek çok ülkede çekilecek. The Romanoffs‘un günümüzde geçeceğini, 2018 ilkbaharında yayınlanacağını belirtelim.

*Antoloji dizi: Bu türdeki dizilere Fargo ve True Detective‘i örnek verebiliriz. Her sezon farklı oyuncularla farklı öyküler anlatılır bu dizilerde. Ama The Romanoffs‘un farkı her bölümde farklı oyuncu ve öykülere yer verilecek oluşu.