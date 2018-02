Sıkı çalışan, arka arkaya pek çok filmde rol alan Fransız aktris Isabelle Huppert‘ı bu yıl Benoit Jacquot’nun filmi Eva‘da, Neil Jordan’ın Chloe Moretz’li gerilimi The Widow‘da, Eva Ionesco’nun draması Une jeunesse dorée‘de ve Mad Men‘in yaratıcısı Matthew Weiner’ın yeni dizisi The Romanoffs‘un bir bölümünde izleyeceğiz. Huppert yıl boyunca bu yapımlarla karşımıza çıkarken iki filmde daha rol alacak. Aktris, Anne Fontaine‘in yöneteceği, Pamuk Prenses‘in modern uyarlaması olan Pure as Snow‘da Lou de Laâge ile birlikte rol alacak. Erotik komedi türündeki bu film babasının otelinde çalışan genç bir kadının, Claire’in (de Laâge) kötücül üvey annesi Maud’la (Huppert) mücadelesini anlatacak. Çekimlere nisanda başlanacak.

Huppert bu filmden sonra A Family Vacation filminde rol alacak. Love is Strange filmiyle dikkatleri çeken yönetmen Ira Sachs filmin yönetmenliğini üstlenecek. Huppert’e Jérémie Renier, Marisa Tomei, Greg Kinnear ve André Wilms eşlik edecekler. Sachs çekimlere ekimde Portekiz’de başlayacak. Film üç kuşaktan oluşan bir ailenin Portekiz’de geçirdikleri bir günde hayatlarının değişmesini konu alıyor. Huppert’ın Willem Dafoe ve Imogen Poots’lu Frank Hudec filmi The Sleeping Shepherd‘ta da rol alacağı açıklanmıştı 2017’de ama filmin çekim tarihi belli değil. Aktrisin yeni filmlerinden Madame Hyde, !f Festivali’nde bu ay izlenebilir.