25 sene sonra mezunlar buluşmasına giden Leyla ve iş görüşmesine giden Canan aynı trende yolculuk etmektedirler. Leyla merakla her şeyi incelerken Canan’ı fark eder. Leyla, Canan ile sohbetini ilerlettikçe kendini sonunu merak ettiği bir olayın içinde bulur. Yönetmen koltuğunda Pelin Esmer’in yer aldığı dram türündeki yapım 24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde “En İyi Senaryo”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödüllerini kazandı. Sakin bir havada ilerleyen film seyirciyi kendine bağlamayı başarıyor.

Filmin başından sonuna kadar sakinliğini koruyan fakat bunu yaparken de sürükleyici olmayı başaran bir senaryo çıkıyor karşımıza. Yer alan diyaloglardan karakterlerin özelliklerine… Her açıdan izleyicinin içine işliyor. Yarısından fazlası trende geçen film, bizlere yolculuğu, gecenin soğukluğunu, trendeki yalnızlık hissini etkili bir şekilde veriyor.

Sinematografik açıdan muazzam kareler yer alıyor. Özellikle tren hareket halindeyken trenden yapılan dış çekimler ve film boyunca gördüğümüz perspektif kullanımı oldukça etkileyici oluyor. Müzik kullanımı konusunda sakin havasına uygun olarak hafif fon müzikleri tercih ediliyor ve aynı zamanda müzik kullanımı çok düşük seviyede tutuluyor. Özellikle bir kısmında üst kattaki komşudan gelen çello esintilerinin fon gibi kullanılması müziğin hikâyeye yedirilmiş olmasıyla hoş bir detay oluyor. Ren kullanımında canlı renkler tercih ediliyor. Bu da bir dram filmine göre şaşırtıcı bir hareket oluyor. Fakat renklerin canlılığı bizleri filme bağlayan unsurlardan birisi oluyor.

Başrollerinde Başak Köklükaya ve Öykü Karayel’in yer aldığı film, oyuncular yönünden de bir sıkıntı çekmiyor. Özellikle Leyla karakterini canlandıran Başak Köklükaya harika bir performans sergiliyor. Karakterinin meraklı ve şair ruhunu çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Ayrıca Yavuz karakterini canlandıran Yavuz Özşener’in de kısa süreli performansı takdir edilesi oluyor. Filmin şaşırtıcı diğer bir yanı ise sonu oluyor. Sonu hakkında iki çıkarım yapılabiliyor gibi olsa da birisinin olabilirliği daha ağır basıyor.

İşe Yarar Bir Şey, sakin ve sürükleyici senaryosu, etkileyici sinematografisi ve oyuncu performansları ile şiirsel bir dram filmi olarak vizyonda yerini alıyor. Kaçırılmaması gereken bir yol filmi…