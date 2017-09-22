Wes Anderson’ın yeni filmi Isle of Dogs’un fragmanını o kadar sevdik ki, nasıl öveceğimizi bilemedik.

Can Rende: Wes Anderson kanlı canlı oyuncularla film çekse daha fazla heyecanlanırdım? Ama bu stop motion filmini de merak ediyorum. Stop motionı pek sevmediğim için Anderson’ın Fantastic Mr. Fox’ını hep ertelemiştim ama izlediğimde epey beğendim, pek eğlenceliydi, önyargılı olmamak lazımmış. Bu 2. Stop motionı da eğlenceli görünüyor. Seslendirme castı da şahane. Bakalım Mr. Fox’ı aşabilecek mi?

Haktan Kaan İçel: Wes Anderson’a dair her şeyi barındıran bir fragman… Yine simetri, kendisine has bir mizah bizi bekliyor. Japonya’da geçmesi enteresan olmuş. Hatta bence Japonya’da geçen live action bir film çekse çok güzel olabilirdi. Yine de yılın en iyi işlerinden biri olacaktır. Hatta bence şimdiden oscar adaylığı garanti gibi.

Sinan Doğrul: Mr Fox’u oğlumla, o vakit birinci sınıftaydı galiba, en az on defa seyretmişimdir. Bunu da kızımla on defa seyrederiz artık. Şikayetçi miyim? Asla…

Uğur Kibar: Benim için fazlasıyla heyecanlandırıcı oldu. Can’a katılıyorum ama zaten masalsı dünyalar için stop motion’a ihtiyacı yok. Canlı canlı daha heyacanlı olurdu.

Ümit Açık: Fantastic Mr. Fox, fikir olarak beni çok heyecanlandırmamıştı ama film Anderson’un en eğlendirici işlerinden biriydi. O yüzden bu kez daha müspet önyargıyla izlediğim bir fragman oldu. Kadro da epik. Anderson’dan masallar devam ediyor şeklindeki cümleyi bırakıp kaçıyorum.

Yekta Kurtcebe: Her saniyesiyle yine pek güzel bir Wes Anderson filmi bizi bekliyor. Bu filmin kötü olması gibi bir durum söz konusu bile değil şu fragmana baktığımızda. Allah Wes Anderson’u başımızdan eksik etmesin. Amin.

Yıldıray Kibar: Hayat bazen kısa süreliğine çok güzel oluyor. Wes Anderson film çektiğinde mesela…