Isle of Man’in Başrolleri Matt Damon ve Liam Neeson

Film motosiklet yarışlarını konu alacak...
yazar: 15 Kasım 2016

Bu yıl boks filmi Bleed for This‘i çeken yönetmen Ben Younger’ın sıradaki filmi motosiklet yarışlarını konu alacak Isle of Man. Younger’ın İngiltere-İrlanda arasındaki, tehlikeli yarışlarıyla ünlü adada (Man Adası) çekilecek bu filminde Matt Damon ve Liam Neeson’la çalışacağı açıklandı. Şu sıralar George Clooney’nin filmi Suburbicon‘da rol alan Damon, Isle of Man‘de eski bir yarışçıyı oynayacak. Neeson’ın rolüyse açıklanmadı.  Çekimlere Haziran 2017’de başlanacak. Man Adası tehlikeli yolları nedeniyle 200 yarışçıya mezar olmuştu. Adada motosiklet yarışları her yaz düzenlenir.

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yazar: Can Rende - Kas 15, 2016

yazar: Can Rende - Kas 15, 2016
1 yorum
  • bakınız | Hard Powder: Liam Neeson Aksiyondan Vazgeçmiyor
    31 Ocak 2017 at 20:06

    […] yeni filmi The Trainer‘da ve Ben Younger’ın (Bleed for This) sıradaki filmi Isle of Man‘de rol alacak. Aktörü bu yıl Felt ve The Commuter filmlerinde […]

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