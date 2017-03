Bu yıl boks filmi Bleed for This‘i çeken yönetmen Ben Younger’ın sıradaki filmi motosiklet yarışlarını konu alacak Isle of Man. Younger’ın İngiltere-İrlanda arasındaki, tehlikeli yarışlarıyla ünlü adada (Man Adası) çekilecek bu filminde Matt Damon ve Liam Neeson’la çalışacağı açıklandı. Şu sıralar George Clooney’nin filmi Suburbicon‘da rol alan Damon, Isle of Man‘de eski bir yarışçıyı oynayacak. Neeson’ın rolüyse açıklanmadı. Çekimlere Haziran 2017’de başlanacak. Man Adası tehlikeli yolları nedeniyle 200 yarışçıya mezar olmuştu. Adada motosiklet yarışları her yaz düzenlenir.