Sunshine, Taking Sides, Mephisto, Meeting Venus ve daha pek çok filmin usta yönetmeni István Szabó 80 yaşında üretmeye hızla devam ediyor. Usta yönetmen yeni filmi Zárójelentés‘in çekimlerini tamamlamak üzere. Bugünkü haberlere göre çekimler 6 aralıkta sona erecek. Zárójelentés usta yönetmenle aktör Klaus Maria Brandauer‘i tekrar biraraya getirdi. Brandauer daha önce yönetmenin Mephisto, Colonel Redl ve Hanussen filmlerinde rol almıştı. Brandauer’e bu filmde Karoly Eperjes, Eva Kerekes, Mari Csomos ve Jozsef Szarvas eşlik ediyorlar.

Film saygın bir kardiyologa odaklanıyor. Bu doktordan sürpriz bir şekilde erkenden emekli olması istenir, doktor da hastahanede çalışamayacağını fark edince memleketine annesinin 90. doğum gününü kutlamak amacıyla döner. Buraya döndüğünde kasabada bir yıldır doktor olmadığını öğrenir. Annesi onu burada işe girmeye ikna eder. Belediye başkanı bu doktorun burada işe başlamasını mutlulukla karşılar ama çok geçmeden doktor sağlık görevlileriyle, ilçedeki doktorlarla ve en sonunda da başkanla ihtilafa düşer. Fakat doktorla başkanın çatışmasının başka bir nedeni var: Bir kadın. Çekimlerine 22 eylülde başlanan film 2019’daki festivallere yetişecek gibi görünüyor.