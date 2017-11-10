Bilimkurgu Klasikleri, Futbol Dizisi, Türkçe Edebiyat gibi dizileriyle edebiyatseverlerin gönlünde taht kuran, okurların deyim yerindeyse takım tutarcasına sevdiği İthaki Yayınları yepyeni bir seriye ilk adımını attı: İthaki Sinema Kitaplığı.

Dizinin ilk kitabı, Öktem Başol’un ilk baskısı 2010 yılında Pana Film tarafından yayımlanan “Senaryo Kitabı”nın yenilenmiş edisyonu. Ömer Ezer’in girişimi ve editörlüğüyle yeniden raflarda yerini alan bu kapsamlı eseri “senaryo hakkında her şey” diye özetleyebiliriz. Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümü’nde görev yapan Başol, senaryonun tarih boyunca gelişiminden senaryo terminolojisine, senaryo örneklerinden yazım tekniklerine, karakter gelişiminden anlatı biçimlerine kadar, senaryonun abecesini sayfaya döküyor…

Senaryo yazmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyenlerin yanı sıra senaryo üzerine kafa yormak isteyen sinemaseverlere de hitap ediyor Senaryo Kitabı. Senaryo üzerine hiçbir fikri olmayanlara bile konunun temelini aktarmayı, terminolojiyi ve teknikleri belletmeyi amaçlıyor. Bu anlamda detaylı ve mükemmeliyetçi bir çalışma olduğunu söylemek mümkün. İthaki Yayınları da kitabı, rahat okunur bir sayfa tasarımı ve kaliteli bir baskıyla okura sunmuş. Senaryo meraklılarının dikkatine!