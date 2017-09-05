Paramount, Dracul adlı bir film çektireceğini duyurdu. Dacre Stoker’la J.D. Barker’ın beraber kaleme aldıkları Dracul 1868’de geçecek ve Dracula romanını kaleme alan yazar Bram Stoker’a odaklanacak. 21 yaşındaki Stoker’ın antik bir kulede kapalı kalmasını, burada çok kötü bir kişiyle tanışmasını konu alacak, Dracula romanının ortaya çıkışı anlatacak. Paramount bu filmi It‘in yönetmeni Andy Muschietti’nin yönetmesini istiyor. Ama yönetmenin çekim takvimi şu sıralar epey sıkışık.

Muschietti yakın zamanda Locke and Key dizisinin pilot bölümünü çekecek. 2018’in baharındaysa It 2‘yu çekmeyi planlıyor. Projeleri arasında Transformers‘ı hatırlatan büyük bütçeli robot filmi Robotech de yer alıyor. Dolayısıyla Muschietti, Dracul‘u yönetmeyi kabul ederse filmi en erken 2019’da çekebilecek.