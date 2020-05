It’s Always Sunny in Philadelphia, tarihin en uzun live action (animasyon kullanmayan, gerçek oyuncularla çekilen) komedi dizisi olmaya hazırlanıyor.

Dizinin yapımcıları arasında da yer alan başrol oyuncusu Charlie Day “Son olarak 14. sezonu tamamlamıştık. Dizi 15. sezonuyla devam edecek. Hepimiz sabırsızlanıyoruz” açıklamasıyla yeni sezonu duyurdu.

Ağustos 2005’ten beri devam eden dizi böylece 14 sezon süren ABC komedisi The Adventures of Ozzie and Harriet’ı geride bırakmış olacak.

FX ve FXX daha önce Dave, Breeders ve What We Do in the Shadows’un da anlaşmalarının yenilendiğini açıklamıştı. Atlanta’nın da 2020 sonunda geri dönmesi bekleniyor.