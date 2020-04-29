Genç sinemacılar Barış Çekiç ve Furkan Rıza Demirel, bu zorlu pandemi günlerini birçoklarından farklı bir şekilde değerlendiriyorlar. İnsanların evlerinden çıkamadıkları bu sürecin sanatsal üretimlerini engellemesini istemeyen ikili, kısa sürede bir senaryo kaleme aldı ve tüm imkansızlıklara rağmen çekimlere başladı. Çekimleri devam eden Bizi Ayıran Duvar isimli film, yakında online olarak izlenebilecek.

BİZİ AYIRAN DUVAR

İnsanların evde daha fazla zaman geçirdiği bu süreçte dizi ve film setlerinin bazıları durdurulurken, bazılarında da yöntem değişikliğine gidiliyor.Bu durumu sanatsal üretime engel olarak görmeyen bir grup genç sinemacı ise Bizi Ayıran Duvar adındaki uzun metrajlı filmlerini izolasyonda bulundukları evlerinde çekmeye başladı.

Çekimlerine 21 Nisan’da başlanılan Bizi Ayıran Duvar’ın yönetmen koltuğunda daha önce çektiği filmlerle başta Viyana olmak üzere çeşitli ülkelerden ödüllerle dönen ve en son İstanbul’un Kayıp Rüyası isimli uzun metrajlı filmin görüntü yönetmenliğini yapan Barış Çekiç oturuyor. Filmin senaryosunu ve yapımcılığı ise daha önce çeşitli festivallerin yanı sıra uzun metrajlı filmlerin senaryo ve yapım alanlarında çalışmalar yapan Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Rıza Demirel üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunu Barış Çekiç’le beraber tiyatrocu, şair Ahmet Çakar ve oğlu Çağdaş Utku Çakar oluşturuyor.

Çekimlere başlamadan önce karantina sebebiyle ekipman, teknik eleman ve mekan sıkıntılarının yanı sıra senarist ve yapımcıların Covid-19 testinin pozitif çıkması gibi sıkıntılar yaşadığını belirten film ekibi, filmi kendi evlerinde, kendi ekipmanlarıyla, kendi imkanlarıyla çektiklerini belirtiyor.

Bizi Ayıran Duvar’ın konusu ise kısaca şöyle: Aileleri yurt dışına gittiği için evde yalnız kalan üç kardeş Ahmet, Barış ve Utku, salgın hastalığın patlak vermesiyle beraber karantinaya girerler. Birbirlerini aslında hiç tanımadıklarını fark eden kardeşler birbirlerinden gittikçe uzaklaşacak, sırlarını açığa çıkaracak ve sokağa çıkma yasağıyla beraber işler iyice çığırından çıkacaktır.

Çekimlerinin haziran ayında bitmesi planlanan yapımın, post aşamasından sonra online platformlarda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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